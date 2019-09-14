LOUISVILLE, Ky. (WDRB) -- A number of roads will be closed in downtown Louisville Saturday morning for the Humana Inspire 5k.
The following streets will be closed 4:00AM – 10:30AM:
- RIVER ROAD EASTBOUND FROM 2ND STREET TO WITHERSPOON
- WITHERSPOON FROM 1ST STREET TO RIVER ROAD (EAST) BIG FOUR BRIDGE
- MAIN STREET FROM PRESTON TO STORY
- STORY FROM BAXTER/MAIN STREET TO NORTHSPRING/ADAMS STREET
- ADAMS STREET FROM STORY/NORTH SPRING TO RIVER RD/CAMPBELL STREET
- E WASHINGTON STREET FROM 1ST STREET TO FLOYD
- E WASHINGTON STREET FROM FLOYD TO PRESTON
- PRESTON FROM RIVER ROAD TO MAIN STREET
- RIVER ROAD FROM PRESTON TO ORANGE LOT
- BROOK STREET FROM MAIN STREET TO WITHERSPOON
- FLOYD STREET NORTHBOUND FROM MAIN STREET TO WITHERSPOON (OPEN TO CONDO)
- RESIDENTS AND TO PARKING LOT)
64 EASTBOUND RAMP AT STORY WILL BE CLOSED (7:30AM TO 10:00AM)
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