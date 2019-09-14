traffic alert

LOUISVILLE, Ky. (WDRB) -- A number of roads will be closed in downtown Louisville Saturday morning for the Humana Inspire 5k. 

The following streets will be closed 4:00AM – 10:30AM:

  • RIVER ROAD EASTBOUND FROM 2ND STREET TO WITHERSPOON
  • WITHERSPOON FROM 1ST STREET TO RIVER ROAD (EAST) BIG FOUR BRIDGE
  • MAIN STREET FROM PRESTON TO STORY
  • STORY FROM BAXTER/MAIN STREET TO NORTHSPRING/ADAMS STREET
  • ADAMS STREET FROM STORY/NORTH SPRING TO RIVER RD/CAMPBELL STREET
  • E WASHINGTON STREET FROM 1ST STREET TO FLOYD
  • E WASHINGTON STREET FROM FLOYD TO PRESTON
  • PRESTON FROM RIVER ROAD TO MAIN STREET
  • RIVER ROAD FROM PRESTON TO ORANGE LOT
  • BROOK STREET FROM MAIN STREET TO WITHERSPOON
  • FLOYD STREET NORTHBOUND FROM MAIN STREET TO WITHERSPOON (OPEN TO CONDO)
  • RESIDENTS AND TO PARKING LOT)

64 EASTBOUND RAMP AT STORY WILL BE CLOSED (7:30AM TO 10:00AM)

Copyright 2019 WDRB Media. All Rights Reserved.