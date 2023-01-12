Heavy rain, hail and high winds made Thursday morning a complete mess. As you can see, the highest concentration of severe weather and storm reports were south of I-64. Obviously, we had exceptions including the E-F1 tornado that hit Pleasureville, KY and hail along I-71 in Oldham County.    

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In Breckinridge County, Ben Johnson Elementary suffered roof damage from straight-line winds. Thankfully, reports say no one was hurt and this happened before school started. The National Weather Service does not plan on going down there to conduct a survey. 

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Now let's move on to the only confirmed tornado in our area on January 12th, 2023. 110 mph winds were estimated with this tornado that was on the ground for 1.27 miles. We even got pictures of snapped trees and a collapsed garage. Here's the full report...

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...NWS DAMAGE SURVEY FOR 01/12/2023 TORNADO EVENT...

.HENRY COUNTY KY TORNADO...

RATING:                 EF1

ESTIMATED PEAK WIND:    110 MPH

PATH LENGTH /STATUTE/:  1.27 MILES

PATH WIDTH /MAXIMUM/:   100.0 YARDS

FATALITIES:             0

INJURIES:               0

START DATE:             01/12/2023

START TIME:             08:47 AM EST

START LOCATION:         1 MILE WEST OF PLEASUREVILLE / HENRY COUNTY / KY

START LAT/LON:          38.3529 / -85.1327

END DATE:               01/12/2023

END TIME:               08:49 AM EST

END LOCATION:           NORTH PLEASUREVILLE / HENRY COUNTY / KY

END LAT/LON:            38.3537 / -85.1093

SURVEY SUMMARY:

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE CONDUCTED A STORM

SURVEY NEAR PLEASUREVILLE IN HENRY COUNTY, KENTUCKY FOR STORMS

THAT OCCURRED THURSDAY MORNING.  THE SURVEY TEAM DETERMINED THE

DAMAGE WAS CONSISTENT WITH AN EF1 TORNADO WITH MAXIMUM WINDS OF

110 MPH.

THE TORNADO FIRST TOUCHED DOWN ON A FARM ABOUT A MILE WEST OF

PLEASUREVILLE ALONG HILLSPRING ROAD (ROUTE 1359). A LARGE BARN HAD

DAMAGE TO DOORS AND SIDE WALLS, AND THE STRUCTURAL INTEGRITY OF

THE BUILDING WAS COMPROMISED AND LEANING. ANOTHER NEARBY SHED WAS

COMPLETELY REMOVED FROM THE FOUNDATION AND DESTROYED. A 2X4 PLANK

WAS PROTRUDING FROM THE FIELD THAT WAS THROWN BY THE TORNADO TO

THE SOUTHEAST. THE TORNADO CONTINUED EAST ACROSS HILLSPRING ROAD

TO ANOTHER FARM WHERE A BARN WAS COMPLETELY DESTROYED. DEBRIS FROM

THE BARN WAS THROWN 100 YARDS AWAY TO THE EAST INTO A NEARBY

FIELD WITH DEBRIS LOFTED INTO THE STANDING TREES. ANOTHER 2X4

PLANK THROWN BY THE TORNADO WAS OBSERVED TO THE NORTH OF THE BARN

AND PROTRUDING FROM THE FIELD.

THE TORNADO CONTINUED EAST ANOTHER MILE INTO THE TOWN OF PLEASUREVILLE

ALONG WILLIAMS STREET AND MAIN STREET (ROUTE 241). SEVERAL TREES

WERE SNAPPED AND UPROOTED IN THIS AREA, INCLUDING SOME HOMES THAT

HAD SIGNIFICANT ROOF DAMAGE. ONE MOBILE HOME ALSO RECEIVED ROOF

DAMAGE AND WAS MOVED FROM THE CONCRETE FOUNDATIONAL BLOCKS. MUD

SPLATTER WAS OBSERVED ON CARS AND HOMES IN THIS AREA, RANGING IN

THE SOUTH TO WEST DIRECTIONS. AS THE TORNADO CROSSED OVER MAIN

STREET, POWER LINES WERE DAMAGED AND HOMES HAD MORE ROOF AND TREE

DAMAGE. SEVERAL TREES WERE UPROOTED WITH LARGE BRANCHES SNAPPED

AND TWISTED IN VARYING DIRECTIONS. THE TORNADO LIKELY DISSIPATED

JUST TO THE EAST OF HOMES DAMAGED ALONG MAIN STREET IN

PLEASUREVILLE. NO OBSERVABLE DAMAGE WAS EVIDENT ALONG CASTLE

HIGHWAY (ROUTE 421) LOOKING WEST.

MANY THANKS TO MARTIN WASHBURN AND MIKE HILLIARD WITH HENRY

COUNTY EMA FOR THEIR ASSISTANCE WITH SURVEYING THE DAMAGE.

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EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE

FOLLOWING CATEGORIES:

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH

EF1...WEAK......86 TO 110 MPH

EF2...STRONG....111 TO 135 MPH

EF3...STRONG....136 TO 165 MPH

EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH

EF5...VIOLENT...>200 MPH

Reach meteorologist Rick DeLuca at RDeluca@wdrb.com, on Twitter or on Facebook. Copyright 2022. WDRB Media. All rights reserved.