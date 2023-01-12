Heavy rain, hail and high winds made Thursday morning a complete mess. As you can see, the highest concentration of severe weather and storm reports were south of I-64. Obviously, we had exceptions including the E-F1 tornado that hit Pleasureville, KY and hail along I-71 in Oldham County.
In Breckinridge County, Ben Johnson Elementary suffered roof damage from straight-line winds. Thankfully, reports say no one was hurt and this happened before school started. The National Weather Service does not plan on going down there to conduct a survey.
Now let's move on to the only confirmed tornado in our area on January 12th, 2023. 110 mph winds were estimated with this tornado that was on the ground for 1.27 miles. We even got pictures of snapped trees and a collapsed garage. Here's the full report...
...NWS DAMAGE SURVEY FOR 01/12/2023 TORNADO EVENT...
.HENRY COUNTY KY TORNADO...
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 110 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 1.27 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 100.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 01/12/2023
START TIME: 08:47 AM EST
START LOCATION: 1 MILE WEST OF PLEASUREVILLE / HENRY COUNTY / KY
START LAT/LON: 38.3529 / -85.1327
END DATE: 01/12/2023
END TIME: 08:49 AM EST
END LOCATION: NORTH PLEASUREVILLE / HENRY COUNTY / KY
END LAT/LON: 38.3537 / -85.1093
SURVEY SUMMARY:
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE CONDUCTED A STORM
SURVEY NEAR PLEASUREVILLE IN HENRY COUNTY, KENTUCKY FOR STORMS
THAT OCCURRED THURSDAY MORNING. THE SURVEY TEAM DETERMINED THE
DAMAGE WAS CONSISTENT WITH AN EF1 TORNADO WITH MAXIMUM WINDS OF
110 MPH.
THE TORNADO FIRST TOUCHED DOWN ON A FARM ABOUT A MILE WEST OF
PLEASUREVILLE ALONG HILLSPRING ROAD (ROUTE 1359). A LARGE BARN HAD
DAMAGE TO DOORS AND SIDE WALLS, AND THE STRUCTURAL INTEGRITY OF
THE BUILDING WAS COMPROMISED AND LEANING. ANOTHER NEARBY SHED WAS
COMPLETELY REMOVED FROM THE FOUNDATION AND DESTROYED. A 2X4 PLANK
WAS PROTRUDING FROM THE FIELD THAT WAS THROWN BY THE TORNADO TO
THE SOUTHEAST. THE TORNADO CONTINUED EAST ACROSS HILLSPRING ROAD
TO ANOTHER FARM WHERE A BARN WAS COMPLETELY DESTROYED. DEBRIS FROM
THE BARN WAS THROWN 100 YARDS AWAY TO THE EAST INTO A NEARBY
FIELD WITH DEBRIS LOFTED INTO THE STANDING TREES. ANOTHER 2X4
PLANK THROWN BY THE TORNADO WAS OBSERVED TO THE NORTH OF THE BARN
AND PROTRUDING FROM THE FIELD.
THE TORNADO CONTINUED EAST ANOTHER MILE INTO THE TOWN OF PLEASUREVILLE
ALONG WILLIAMS STREET AND MAIN STREET (ROUTE 241). SEVERAL TREES
WERE SNAPPED AND UPROOTED IN THIS AREA, INCLUDING SOME HOMES THAT
HAD SIGNIFICANT ROOF DAMAGE. ONE MOBILE HOME ALSO RECEIVED ROOF
DAMAGE AND WAS MOVED FROM THE CONCRETE FOUNDATIONAL BLOCKS. MUD
SPLATTER WAS OBSERVED ON CARS AND HOMES IN THIS AREA, RANGING IN
THE SOUTH TO WEST DIRECTIONS. AS THE TORNADO CROSSED OVER MAIN
STREET, POWER LINES WERE DAMAGED AND HOMES HAD MORE ROOF AND TREE
DAMAGE. SEVERAL TREES WERE UPROOTED WITH LARGE BRANCHES SNAPPED
AND TWISTED IN VARYING DIRECTIONS. THE TORNADO LIKELY DISSIPATED
JUST TO THE EAST OF HOMES DAMAGED ALONG MAIN STREET IN
PLEASUREVILLE. NO OBSERVABLE DAMAGE WAS EVIDENT ALONG CASTLE
HIGHWAY (ROUTE 421) LOOKING WEST.
MANY THANKS TO MARTIN WASHBURN AND MIKE HILLIARD WITH HENRY
COUNTY EMA FOR THEIR ASSISTANCE WITH SURVEYING THE DAMAGE.
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EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE
FOLLOWING CATEGORIES:
EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH