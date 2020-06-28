The Flash Flood Watch has been expanded to include new counties and extended longer through the day Monday.
Louisville is now included in the Watch which is valid until 8 PM Monday. Click here to read our blog post about how much more rain is coming in the next few days. Below is the text issued by the National Weather Service with this Watch:
.A TROPICAL AIRMASS REMAINS IN PLACE ACROSS THE REGION. WINDS JUST ABOVE THE SURFACE OVERNIGHT WILL ALLOW FOR A NEW SLOW-MOVING BAND OF SHOWERS AND STORMS ACROSS THE AREA. THE AXIS OF HEAVIEST RAINFALL LOOKS TO RUN FROM CORYDON, IN, TO CAMPBELLSVILLE, KY. SHOULD THE AXIS BE A LITTLE MORE EAST, THE LOUISVILLE METRO COULD SEE FLOODING RAINS OVERNIGHT, WHEREAS A WESTWARD SHIFT WILL BRING THE HEAVIER RAINS OVER REGIONS HIT FAIRLY HARD TODAY.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE HAS EXPANDED THE * FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF INDIANA AND NORTH CENTRAL KENTUCKY, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN INDIANA, CRAWFORD, FLOYD, AND HARRISON. IN NORTH CENTRAL KENTUCKY, JEFFERSON AND SPENCER. * THROUGH MONDAY EVENING * A STATIONARY BOUNDARY OVER THE REGION WILL COMBINE WITH A TROPICAL AIRMASS TO DEVELOP A SLOW-MOVING BAND OF SHOWERS AND STORMS WITH HEAVY RAINFALL OVERNIGHT INTO MONDAY MORNING. RAINFALL TOTALS 1 TO 3 INCHES OF RAIN ARE FORECAST THROUGH MONDAY MORNING, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. * ADDITIONAL ROUNDS OF HEAVY RAINS ARE POSSIBLE WITH SCATTERED TO NUMEROUS STORMS DEVELOPING MONDAY AFTERNOON. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.