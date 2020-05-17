A Flash Flood Watch has been issued for a large part of our area from 8 AM Monday through 8 PM Tuesday.
1"- 3"of rain will be possible between Monday and Tuesday. Not everyone will be on the high end of that number, but we will see some folks get closer to that 3" total. This post will be updated through the night to include timing of the heaviest rain.
Below is the text issued by the National Weather Service with the Watch:
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF INDIANA AND KENTUCKY, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN INDIANA, CLARK, FLOYD, HARRISON, JEFFERSON, SCOTT, AND WASHINGTON. IN KENTUCKY, ANDERSON, BOURBON, BOYLE, BULLITT, CASEY, CLARK, FAYETTE, FRANKLIN, GARRARD, HARRISON, HENRY, JEFFERSON, JESSAMINE, LINCOLN, MADISON, MARION, MERCER, NELSON, NICHOLAS, OLDHAM, SCOTT, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE, WASHINGTON, AND WOODFORD. * FROM MONDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING * SHOWERS AND THUNDERSTORMS WITH HEAVY RAINFALL WILL BE POSSIBLE FROM MONDAY THROUGH TUESDAY EVENING. RAINFALL ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES WILL BE POSSIBLE, WITH ISOLATED AREAS OF UP TO 4 INCHES BEING POSSIBLE. THIS HEAVY RAINFALL MAY LEAD TO FLASH FLOODING IN SOME LOCATIONS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.