Flood Watch Issued for the Start of the Week
The National Weather Service in Louisville has issued an Areal Flood Watch for all of our WDRB area. Specific start and end times for the watch vary by location, but this generally goes into effect Sunday night and continues into Tuesday for everyone.
Below is the text issued by the NWS with the Watch:
...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE HAS ISSUED A * FLOOD WATCH FOR SOUTHERN INDIANA AND CENTRAL KENTUCKY * FROM SUNDAY EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * A SLOW-MOVING FRONTAL BOUNDARY WILL LINGER OVER THE REGION SUNDAY INTO TUESDAY. LIFT ALONG THIS BOUNDARY WILL CAUSE A PROLONGED PERIOD OF LIGHT TO MODERATE RAINFALL, CAUSING RISES ON AREA RIVERS AND STREAMS AND LIKELY PERIODS OF STREET FLOODING. * THIS RAINFALL COULD CAUSE SOME AREA RIVERS TO RISE TO MODERATE FLOOD STAGE. ALSO, FLASH FLOODING WILL BE POSSIBLE MONDAY NIGHT AS A TRAILING COLD FRONT CROSSES THE REGION. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON CURRENT FORECASTS. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.