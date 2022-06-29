A second Air Quality Alert has been issued, this one for Thursday. Again this the orange level, meaning the air will be unhealthy for sensitive groups. That includes children, the elderly, anyone with a heart or lung condition or breathing issues. We need the wind to pick up to help mix the air better and spread out these high levels of surface ozone that are causing these alerts.
The text below was issued by the National Weather Service with this Alert:
THE OFFICIALS AT THE INDIANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT HAVE CALLED FOR AN OZONE ACTION DAY ON THURSDAY, JUNE 30TH FOR THE FOLLOWING COUNTIES...IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING... ...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FROM 8 AM TO 11 PM CDT THURSDAY. DUBOIS PERRY
THE LOUISVILLE METRO AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT AND THE INDIANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT HAVE ISSUED AN AIR QUALITY ALERT...IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT... ...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FROM 9 AM THURSDAY TO MIDNIGHT EDT THURSDAY NIGHT. A CODE ORANGE AIR QUALITY ALERT FOR OZONE HAS BEEN ISSUED FOR THE LOUISVILLE METRO AREA. ORANGE: MEMBERS OF SENSITIVE GROUPS MAY EXPERIENCE HEALTH EFFECTS. THE GENERAL PUBLIC IS NOT LIKELY TO BE AFFECTED. SENSITIVE GROUPS INCLUDE THE ELDERLY...CHILDREN...PERSONS WITH ASTHMA OR OTHER BREATHING PROBLEMS...AND PERSONS WITH LUNG AND HEART DISEASE. PEOPLE IN THESE GROUPS ARE ADVISED TO LIMIT THEIR OUTDOOR ACTIVITIES TO REDUCE THEIR EXPOSURE TO OZONE AND PARTICULATE POLLUTION. FOR MORE INFORMATION, VISIT THE LOUISVILLE METRO AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT AT HTTP://WWW.LOUISVILLEKY.GOV/APCD OR THE INDIANA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AT HTTP://WWW.IN.GOV/IDEM.
HERE ARE SOME RECOMMENDED ACTIONS THAT THE PUBLIC CAN TAKE TO REDUCE OZONE FORMING EMISSIONS:
* WALK, BIKE, CARPOOL OR USE PUBLIC TRANSPORTATION.
* AVOID USING THE DRIVE-THROUGH AND COMBINE ERRANDS INTO ONE TRIP.
* AVOID REFUELING YOUR VEHICLE OR USING GASOLINE-POWERED LAWN EQUIPMENT UNTIL AFTER 7 PM.
* TURN OFF YOUR ENGINE WHEN IDLING FOR MORE THAN 30 SECONDS.
* CONSERVE ENERGY BY TURNING OFF LIGHTS OR SETTING THE AIR CONDITIONER TO 75 DEGREES OR ABOVE.