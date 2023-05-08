The National Weather Service continues to survey storm damage from Sunday and they found 5 tornadoes so far. In Floyd county, there was an EF-1 near Hamby Road with 90 mph winds and an EF-0 with 80 mph winds close to the Brookstone subdivision.
The third tornado at IU Southeast in New Albany packed 105 mph winds and was 125 yards wide. It only stayed on the ground for 1 minute, but caused 2 injuries.
Our fourth tornado crossed from South Floyd to Louisville as an E-F1 with 100 mph winds. It moved from New Albany to Lake Dreamland so yes, tornadoes can and do cross over the Ohio River.
Now on the 5th tornado in Shelbyville that was an EF-0 with 75 mph winds. I've included the assessment from the NWS below that goes into far more detail.
SHELBY COUNTY KY EF0 TORNADO...
RATING: EF0
ESTIMATED PEAK WIND: 75 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 0.60 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 30 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 05/07/2023
START TIME: 09:25 AM EDT
START LOCATION: 2 WSW SHELBYVILLE / SHELBY COUNTY / KY
START LAT/LON: 38.205 / -85.2667
END DATE: 05/07/2023
END TIME: 09:26 AM EDT
END LOCATION: 2 WSW SHELBYVILLE / SHELBY COUNTY / KY
END LAT/LON: 38.1997 / -85.2578
SURVEY SUMMARY:
THE NATIONAL WEATHER SERVICE CONDUCTED A STORM DAMAGE ASSESSMENT SURVEY IN SHELBYVILLE FROM THE STORMS MID MORNING SUNDAY. THE VALERO GAS STATION SIGN WAS PUSHED TO THE EAST AND TOWARDS HIGHWAY 55 (TAYLORSVILLE RD), WITH SOME OF THE SIGN DAMAGE THROWN ACROSS HWY 55 ONTO PEARCE INDUSTRIAL ROAD. THE NEXT DAMAGE WAS AT THE BLACK AND DECKER PLANT OFF OF HARRY LONG RD. THERE WAS SIGNIFICANT ROOFING DAMAGE ACROSS SEVERAL PORTIONS OF THE ROOF TO BE LIFTED AND THROWN 30-40 YARDS. ALL OF THE DEBRIS FROM THE ROOF WAS PUSHED TO THE EAST SOUTHEAST.
THERE WERE 3 BUSINESS AND HOME VIDEOS THAT ALL FACED TOWARDS BLACK AND DECKER WAREHOUSE, WHERE YOU CAN DEFINITELY SEE A NARROW FUNNEL IN CONTACT WITH THE GROUND. THIS WAS KEY TO THIS TORNADO RATING AS DRONE PHOTOGRAPHY SHOWED ALMOST NO DAMAGE BETWEEN THE VALERO GAS STATION AND B & D ROOF STRUCTURE. THERE WAS NOT A SINGLE TREE SNAPPED OR TWISTED AND A LARGE CELL TOWER RIGHT IN ITS PATH HAD NO DAMAGE. BASED ON THE VIDEOS AND THE DAMAGE TO THE B & D ROOFING STRUCTURE, THE SURVEY TEAM CAME UP WITH A EF0 75 MPH RATING, WITH A WIDTH OF 30 YARDS.
THE SURVEY TEAM DROVE ACROSS SEVERAL INTERSECTING ROADS WITHIN A 2 MILE RADIUS ALONG OLD FINCHVILLE ROAD OVER TO ZARING MILL ROAD AND FOUND NO OTHER DAMAGE.THE NATIONAL WEATHER SERVICE, WOULD LIKE TO THANK CHRIS SPAULDING FROM SHELBY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT FOR HIS ASSISTANCE.
There was also a straight-line wind damage in Fern Creek. Here's the info...
...NWS DAMAGE SURVEY FOR 05/07/23 STRAIGHT-LINE WIND EVENT...
RATING: STRAIGHT-LINE WIND
ESTIMATED PEAK WIND: 100 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 0.34 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 160 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 05/07/2023
START TIME: 09:29 AM EDT
START LOCATION: 2 NW FERN CREEK / JEFFERSON COUNTY / KY
START LAT/LON: 38.1760 / -85.6217
END DATE: 05/07/2023
END TIME: 09:31 AM EDT
END LOCATION: 1 NW FERN CREEK / JEFFERSON COUNTY / KY
END LAT/LON: 38.1717 / -85.6169
SURVEY SUMMARY:
THE NATIONAL WEATHER SERVICE COMPLETED A SURVEY OF STORM DAMAGE RECEIVED AT WILDWOOD COUNTRY CLUB IN THE FERN CREEK NEIGHBORHOOD OF LOUISVILLE. EXTENSIVE TREE DAMAGE WAS OBSERVED ON THE GOLF COURSE, WHERE SEVERAL HARD AND SOFT WOOD TREES WERE SNAPPED OR UPROOTED. MANY LARGE BRANCHES WERE OBSERVED TO HAVE FALLEN FROM MANY TREES OVER A SPAN OF A THIRD OF A MILE WITH A DAMAGE WIDTH OF 160 YARDS. THE DAMAGE DIRECTION WAS CONSISTENT WITH STRAIGHT LINE WIND DAMAGE, AS ALL DAMAGE WAS FACING TO THE SOUTHEAST WITH THE MOTION OF THE PARENT THUNDERSTORM. THE DAMAGE WAS FOUND TO BE CONSISTENT WITH WINDS BETWEEN 90 AND 100 MPH.