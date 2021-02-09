An Ice Storm Warning and Winter Weather Advisory have been issued for part of our in advance of the winter storm moving into our area. Accumulating snow and ice will cover many of our WDRB communities Wednesday and Thursday. The Ice Storm Warning is the purple shading in the map below and is in effect 1 AM Wednesday - 7 PM Thursday (Eastern). The Winter Weather Advisory is shaded in pink in the map below and is also in effect 1 AM Wednesday - 7 PM Thursday (Eastern).
Below is the text issued by National Weather Service in Louisville with the Ice Storm Warning:
...MAJOR WINTER STORM TO IMPACT CENTRAL KENTUCKY... .A SIGNIFICANT WINTRY PRECIPITATION EVENT IS EXPECTED TO START LATE TONIGHT AND CONTINUE THROUGH THE DAY ON THURSDAY. AT THIS TIME, SIGNIFICANT AND DANGEROUS ICE ACCUMULATIONS ARE EXPECTED ACROSS THE SOUTHERN HALF OF KENTUCKY, MAINLY SOUTH OF THE WESTERN KENTUCKY AND BLUEGRASS PARKWAYS. TO THE NORTH OF THE PARKWAYS, A MIXTURE OF MAINLY SLEET AND SNOW ARE EXPECTED, THOUGH SOME ICING WILL BE POSSIBLE. THERE STILL REMAINS A BIT OF UNCERTAINTY ON THE NORTHWARD EXTENT OF THE MOST SIGNIFICANT ICING. CHANGES TO THE CURRENT WARNING AND ADVISORY STRUCTURE MAY BE REQUIRED IN FUTURE FORECAST UPDATES.
...ICE STORM WARNING IN EFFECT FROM 1 AM EST /MIDNIGHT CST/ WEDNESDAY TO 7 PM EST /6 PM CST/ THURSDAY... * WHAT...SIGNIFICANT ICING EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH AND ICE ACCUMULATIONS OF TWO TENTHS TO ONE HALF TO THREE QUARTERS OF AN INCH. ISOLATED HIGHER ICING AMOUNTS ARE POSSIBLE. THE HEAVIEST ICING IS EXPECTED TO FALL SOUTH OF THE WESTERN KENTUCKY AND BLUEGRASS PARKWAYS. * WHERE...MUCH OF CENTRAL AND SOUTHERN KENTUCKY. * WHEN...FROM 1 AM EST /MIDNIGHT CST/ WEDNESDAY TO 7 PM EST /6 PM CST/ THURSDAY. * IMPACTS...SIGNIFICANT POWER OUTAGES AND TREE DAMAGE ARE EXPECTED DUE TO THE ICE. TRAVEL COULD BE NEARLY IMPOSSIBLE. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TRAVEL IS STRONGLY DISCOURAGED. IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. PREPARE FOR POSSIBLE POWER OUTAGES. IF YOU MUST USE A GENERATOR FOR EMERGENCY POWER, MAKE SURE THAT YOU RUN THE GENERATOR OUTSIDE OF YOUR HOME...NOT INSIDE YOUR HOME. FOR KENTUCKY ROAD CONDITIONS PLEASE VISIT HTTPS://GOKY.KY.GOV
Here is the text issued with the Winter Weather Advisory:
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM EST /MIDNIGHT CST/ WEDNESDAY TO 7 PM EST /6 PM CST/ THURSDAY... * WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SLEET AND SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A TENTH TO TWO TENTHS OF AN INCH ARE EXPECTED. * WHERE...SOUTHERN INDIANA AND PORTIONS OF NORTH-CENTRAL KENTUCKY. * WHEN...FROM 1 AM EST /MIDNIGHT CST/ WEDNESDAY TO 7 PM EST /6 PM CST/ THURSDAY. * IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. SOME POWER OUTAGES AND SMALL TREE DAMAGE MAY OCCUR DUE TO THE ICING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. FOR INDIANA ROAD CONDITIONS PLEASE VISIT HTTPS://PWS.TRAFFICWISE.ORG/PWS FOR KENTUCKY ROAD CONDITIONS PLEASE VISIT HTTPS://GOKY.KY.GOV