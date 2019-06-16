The Storm Prediction Center has issued a Mesoscale Discussion highlighting our area. This is used to show where a Watch will be possible within the next hour or two. We will update you if/when a Watch is issued.
Below is the text issued by the Storm Prediction Center in this discussion:
SUMMARY...THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO CONTINUE INCREASING IN COVERAGE/INTENSITY OVER THE AREA THIS AFTERNOON AND WILL POSE A RISK FOR DAMAGING WINDS AND ISOLATED LARGE HAIL. A WW WILL LIKELY BE NEEDED OVER PARTS OF THIS AREA IN THE NEXT HOUR OR SO. DISCUSSION...LATEST RADAR/SATELLITE/LIGHTNING DATA INDICATE THUNDERSTORMS ARE STARTING TO INCREASE IN COVERAGE/INTENSITY OVER SOUTHERN INDIANA AND VICINITY, WHERE CONTINUED HEATING OF A VERY MOIST LOW-LEVEL AIR MASS (E.G., SURFACE DEW POINTS AT OR ABOVE 70F) HAS ALLOWED MODERATE TO STRONG INSTABILITY TO DEVELOP (WITH 2000-3000 J/KG PER MESOANALYSIS). MUCH OF THE AREA ALSO RESIDES ON THE SOUTHERN PERIPHERY OF A BELT OF STRONGER MID-LEVEL WESTERLIES, WHICH ARE HELPING TO CONTRIBUTE TO AROUND 30-40 KNOTS OF EFFECTIVE BULK SHEAR -- GREATEST ALONG AND NORTH OF THE OHIO RIVER. THE COMBINATION OF STRONG INSTABILITY AND AT LEAST MODEST EFFECTIVE BULK SHEAR SHOULD ALLOW THUNDERSTORMS TO ORGANIZE INTO SEVERAL MULITCELL CLUSTERS AND LINEAR SEGMENTS WITH AN ATTENDANT RISK OF DAMAGING WINDS. A FEW TRANSIENT SUPERCELL STRUCTURES ARE ALSO POSSIBLE, WITH AT LEAST AN ISOLATED LARGE HAIL AND NON-ZERO TORNADO RISK -- OWING TO THE MODESTLY FAVORABLE EFFECTIVE BULK SHEAR.