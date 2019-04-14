A Wind Advisory continues until 8 PM Sunday night as wind gusts between 40 mph and 50 mph will be likely east of I-65.

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Below is the text issued by the National Weather Service in Louisville: 

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS
EVENING...

* TIMING...THIS AFTERNOON THROUGH EARLY EVENING.

* WINDS...SUSTAINED SOUTH TO SOUTHWESTERLY WINDS OF 15 TO 25 MPH
  WITH GUSTS OF 40-50 MPH. 

* IMPACTS...TREE LIMBS AND BRANCHES MAY FALL AND SOME WEAKENED 
  TREES MAY BE UPROOTED, LEADING TO POSSIBLE POWER OUTAGES. 
  DRIVING MAY BE DIFFICULT FOR HIGH PROFILE VEHICLES ON 
  EAST-WEST ROADS. 

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WIND ADVISORY MEANS THAT WIND GUSTS OF OVER 40 MPH ARE
EXPECTED. WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT...
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION.

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