A Wind Advisory continues until 8 PM Sunday night as wind gusts between 40 mph and 50 mph will be likely east of I-65.
Below is the text issued by the National Weather Service in Louisville:
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING... * TIMING...THIS AFTERNOON THROUGH EARLY EVENING. * WINDS...SUSTAINED SOUTH TO SOUTHWESTERLY WINDS OF 15 TO 25 MPH WITH GUSTS OF 40-50 MPH. * IMPACTS...TREE LIMBS AND BRANCHES MAY FALL AND SOME WEAKENED TREES MAY BE UPROOTED, LEADING TO POSSIBLE POWER OUTAGES. DRIVING MAY BE DIFFICULT FOR HIGH PROFILE VEHICLES ON EAST-WEST ROADS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WIND ADVISORY MEANS THAT WIND GUSTS OF OVER 40 MPH ARE EXPECTED. WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT... ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION.