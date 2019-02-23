Wind Advisory Issued for Sunday
A Wind Advisory has been issued for Sunday as wind gusts will climb over 40-45 mph.
Below is the text issued by the National Weather Service office in Louisville:
* TIMING...LATE TONIGHT THROUGH SUNDAY. * WINDS...SUSTAINED WEST WINDS OF 20 TO 30 MPH WITH GUSTS TO AROUND 45 MPH. * IMPACTS...STRONG WIND GUSTS MAY CAUSE WEAKENED TREE BRANCHES TO FALL, AND COULD RESULT IN DAMAGE TO PROPERTY OR ISOLATED POWER OUTAGES. WITH WELL SATURATED GROUNDS IN PLACE, SMALL, WEAKLY ROOTED TREES MAY BE KNOCKED DOWN BY THESE STRONG WINDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WIND ADVISORY MEANS THAT WIND GUSTS OF OVER 40 MPH ARE EXPECTED. WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT... ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES ON NORTH SOUTH ORIENTED ROADS. USE EXTRA CAUTION.