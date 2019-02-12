Wind Advisory Tuesday and Wednesday
The National Weather Service has issued a Wind Advisory for all of our WDRB counties from 1 PM EST Tuesday through 4 AM EST Wednesday.
During that time a strong cold front will pass through our area and bring wind gusts up to 35-45 mph.
Below is the Advisory text issued by the National Weather Service office in Louisville:
...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM EST /NOON CST/ THIS AFTERNOON TO 4 AM EST /3 AM CST/ WEDNESDAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE HAS ISSUED A WIND ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 1 PM EST /NOON CST/ THIS AFTERNOON TO 4 AM EST /3 AM CST/ WEDNESDAY. * TIMING...THIS AFTERNOON INTO THE OVERNIGHT PERIOD. * WINDS...SUSTAINED WINDS OF 20 TO 25 MPH WITH GUSTS TO 40 MPH. * IMPACTS...WIND GUSTS OF 35 TO 40 MPH COMBINED WITH SATURATED SOILS MAY RESULT TREE DAMAGE DUE TO TREES FALLING OVER. TREES FALLING OVER MAY RESULT IN SOME POWER OUTAGES IF THE TREES FALL INTO POWER LINES. ADDITIONALLY, HIGH PROFILE VEHICLES TRAVELING ON NORTH AND SOUTH ORIENTED ROADS WILL HAVE DIFFICULTLY DUE TO THE WINDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WIND ADVISORY MEANS THAT WIND GUSTS OF OVER 40 MPH ARE EXPECTED. WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT... ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION.