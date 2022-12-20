The National Weather Service has issued a Winter Storm Watch for part of our area from 7PM Thursday to 1PM on Friday. 

...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY EVENING THROUGH
FRIDAY AFTERNOON...
winter watch.PNG 
WHAT...TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES POSSIBLE
  THURSDAY NIGHT. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 45 MPH. WIND CHILLS
  AS LOW AS 25 BELOW ZERO LATE THURSDAY NIGHT AND FRIDAY MORNING.

* WHERE...MOST OF SOUTHERN INDIANA, AND PORTIONS OF CENTRAL
  KENTUCKY WEST OF INTERSTATE 65.

* WHEN...FROM THURSDAY EVENING THROUGH FRIDAY AFTERNOON.


* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
  CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE. THE COLD WIND
  CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
  SKIN IN LESS THAN 30 MINUTES.

Reach meteorologist Rick DeLuca at RDeluca@wdrb.com, on Twitter or on Facebook. Copyright 2022. WDRB Media. All rights reserved.