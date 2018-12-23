Meteorologist

The National Weather Service in Louisville has issued a Winter Weather Advisory until 5 PM Sunday for several WDRB counties. 

WWA

Below is the text from the Advisory:

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM EST /4 PM CST/
THIS AFTERNOON...

* WHAT...WET SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO ONE 
  INCH.

* WHERE...PORTIONS OF INDIANA AND NORTH CENTRAL, NORTHWEST AND 
  SOUTH CENTRAL KENTUCKY. 

* WHEN...UNTIL 5 PM EST /4 PM CST/ THIS AFTERNOON.

* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS,
  ESPECIALLY SECONDARY ROADS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.

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