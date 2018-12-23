The National Weather Service in Louisville has issued a Winter Weather Advisory until 5 PM Sunday for several WDRB counties.
Below is the text from the Advisory:
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM EST /4 PM CST/ THIS AFTERNOON... * WHAT...WET SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH. * WHERE...PORTIONS OF INDIANA AND NORTH CENTRAL, NORTHWEST AND SOUTH CENTRAL KENTUCKY. * WHEN...UNTIL 5 PM EST /4 PM CST/ THIS AFTERNOON. * ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS, ESPECIALLY SECONDARY ROADS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.