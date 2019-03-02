Winter Weather Advisory Issued
The National Weather Service in Louisville has issued a Winter Weather Advisory beginning Sunday morning continuing through Monday morning.
We will update this post throughout the night with timing and amounts. Below is the text issued with the Advisory by NWS:
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 AM EST /6 AM CST/ SUNDAY TO 1 AM EST /MIDNIGHT CST/ MONDAY... * WHAT...A RAIN AND SNOW MIX THROUGHOUT THE DAY ON SUNDAY WITH THE MIX CHANGING OVER TO PLAIN SNOW BY SUNDAY EVENING. TOTAL SNOWFALL ACCUMULATIONS OF 1 TO 2 INCHES WILL BE POSSIBLE. * WHERE...ALL OF SOUTH CENTRAL INDIANA AND PORTIONS OF NORTH- CENTRAL AND EAST-CENTRAL KENTUCKY. * WHEN...FROM 7 AM EST /6 AM CST/ SUNDAY TO 1 AM EST /MIDNIGHT CST/ MONDAY. * ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS MAINLY SUNDAY EVENING AND EARLY MONDAY MORNING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.