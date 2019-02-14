WINTER WEATHER ADVISORY
A winter weather advisory has been issued for most of our viewing area. This advisory goes into effect Friday at 6 pm and continues until Saturday at 7 am.
* WHAT...MINOR SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 2 INCHES ALONG AND NORTH OF THE WESTERN KENTUCKY AND BLUEGRASS PARKWAYS. MINOR ICE ACCUMULATIONS LESS THAN A TENTH OF AN INCH SOUTH OF I-64.
* WHEN...SNOW BEGINS FRIDAY EVENING. BEST TIME FOR ACCUMULATING SNOW LATE EVENING. CHANGEOVER TO FREEZING DRIZZLE AFTER MIDNIGHT.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE WEST OF INTERSTATE 65.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.