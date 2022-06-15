The National Weather Service issued a NEW Heat Advisory for Thursday as the heat index will again climb above 100º.
Below is the text the National Weather Service in Louisville issued with the Advisory:
...HEAT ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT /8 PM CDT/ THURSDAY... * WHAT...MAXIMUM HEAT INDEX VALUES OF 100 TO 105. * WHERE...SOUTH CENTRAL INDIANA AND CENTRAL KENTUCKY. * WHEN...UNTIL THURSDAY EVENING. * IMPACTS...CONTINUED HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY, WITH VERY LITTLE OVERNIGHT RELIEF, MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.