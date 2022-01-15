The National Weather Service has issued a Winter Storm Warning for Adair County and a Winter Weather Advisory for several of our other WDRB communities. These alerts go into effect Sunday morning and stay in place until after midnight Monday morning.
Here's the text the National Weather Service sent out with the Winter Weather Advisory:
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM EST /10 AM CST/ SUNDAY TO 3 AM EST /2 AM CST/ MONDAY... * WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE POSSIBLE. * WHERE...GREEN AND TAYLOR COUNTIES. * WHEN...FROM 11 AM EST /10 AM CST/ SUNDAY TO 3 AM EST /2 AM CST/ MONDAY. * IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. TRAVEL COULD BECOME DIFFICULT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
And this is for the Winter Storm Warning:
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 AM EST /5 AM CST/ SUNDAY TO 1 AM EST /MIDNIGHT CST/ MONDAY... * WHAT...HEAVY WET SNOW, POSSIBLY MIXED WITH SOME SLEET AND FREEZING RAIN AT TIMES. TOTAL SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS OF 3 TO 6 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. A LIGHT GLAZE OF ICE LESS THAN ONE TENTH OF AN INCH IS ALSO POSSIBLE. * WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND SOUTH CENTRAL KENTUCKY. * WHEN...FROM 6 AM EST /5 AM CST/ SUNDAY TO 1 AM EST /MIDNIGHT CST/ MONDAY. * IMPACTS...TRAVEL COULD BECOME DIFFICULT. HIGHER SNOW TOTALS COULD RESULT IN A FEW POWER OUTAGES DUE TO THE WET NATURE OF THE SNOW. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.