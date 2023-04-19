The National Weather Service has issued a Red Flag Warning for nearly all of our area from Noon until 8 PM Thursday.
These are issued when breezy, dry conditions combined with warm air lead to increased fire danger. Please avoid outdoor burning and be careful how you disposed of cigarettes to avoid sparking a fire that would easily spread given the atmospheric conditions setting up Thursday.
Below is the text issued by the National Weather Service with the Red Flag Warning:
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON EDT /11 AM CDT/ TO 8 PM EDT /7 PM CDT/ THURSDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN INDIANA AND CENTRAL KENTUCKY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOUISVILLE HAS ISSUED A RED FLAG WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM NOON EDT /11 AM CDT/ TO 8 PM EDT /7 PM CDT/ THURSDAY. THE FIRE WEATHER WATCH IS NO LONGER IN EFFECT. * AFFECTED AREA: ALL OF SOUTHERN INDIANA AND CENTRAL KENTUCKY. * WIND...FROM THE SOUTHWEST 15-20 MPH WITH GUSTS OF 25-30 MPH. * HUMIDITY...AFTERNOON RELATIVE HUMIDITY VALUES OF AROUND 20-25 PERCENT. * IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY. OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.